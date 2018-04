Cecotti: per il Patto l'unico voto utile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ieri hanno chiuso la campagna elettorale con un evento conclusivo nel capoluogo friulano anche gli altri candidati sindaco in corsa per la poltrona di primo cittadino a Udine. Diverse le scelte, diversi i luoghi, diversi gli stili.In piazza XX Settembre, i comizi di Andrea Valcic (candidato sindaco di Patto per Udine) e Sergio Cecotti (candidato governatore del Patto per l'autonomia, che ha ricevuto il sostegno pubblico del Comitato per l'autonomia del Friuli e dell'European free alliance. «Bisogna votare il Patto - ha detto Cecotti - perché...