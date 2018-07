CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAVARZERE«Vorrei andare a lavorare insieme a mio padre».Così aveva risposto Marco Coletta ai componenti la commissione dell'esame di maturità che, dopo aver ascoltato la buona prova che aveva dato all'orale, gli avevano chiesto le sue intenzioni per il futuro. Non potevano sapere, né lui, né i commissari, che di lì a poco quel ragazzo non ancora ventenne, colmo di sogni, di speranze, di aspettative come qualsiasi altro coetaneo si sarebbe schiantato in auto sulla Piovese, morendo sul colpo, a Pegolotte di Cona su un tratto rettilineo...