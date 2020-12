CAVARZERE

Il Covid-19 ha colpito anche la medicina di gruppo integrata di Cavarzere. Tre infermieri, due segretarie e un medico sono risultati positivi al virus durante la scorsa settimana. Il personale della medicina di gruppo esegue tamponi rapidi ogni settimana e quelli di venerdì 11 erano tutti negativi. La settimana seguente il medico e una segretaria hanno avvertito qualche sintomo, ma sembravano casi non correlati, anche perché il medico presta servizio pure in casa di riposo, dove a fine novembre erano stati riscontrati alcuni positivi sia tra gli ospiti (3) che tra il personale di assistenza (2). Al 10 dicembre nell'istituto per anziani risultavano positivi quattro ospiti e altri due si erano negativizzati. Ma dopo la segretaria e il medico, altri hanno cominciato a manifestare qualche malessere e, alla fine, la conta è arrivata a cinque persone. «E' necessario interrompere la catena dei contagi e chiudere per alcuni giorni l'attività», spiega la coordinatrice della medicina di gruppo, la dottoressa Ornella Mancin. Così, nella sede centrale resterà attivo il servizio di segreteria e l'infermeria solo per le prestazioni non procrastinabili. L'ingresso avverrà esclusivamente per appuntamento e previo triage telefonico. I singoli medici manterranno il servizio negli ambulatori periferici, anche per evitare possibili assembramenti. Continuano, invece, a funzionare regolarmente i poliambulatori dalla Cittadella socio sanitaria. A fare le spese del contagio sarà, soprattutto, il drive trough, cioè il servizio di controllo tramite tamponi rapidi che gli stessi medici di famiglia eseguivano dalle 18 alle 20 all'esterno della Cittadella: potrebbe essere stato questo il contesto del contagio che ha colpito i sanitari e i loro collaboratori ma, ovviamente, è impossibile averne la certezza. Il drive trough è sospeso fino a nuova decisione e coloro che hanno già la prenotazione sono stati dirottati verso un'altra struttura. Al momento nessuna delle persone colpite presenta sintomi che richiedano il ricovero, per tutti è previsto un ulteriore tampone nella giornata di oggi e altri a seguire. «Speriamo dice la Mancin di poter riprendere regolarmente l'attività lunedì prossimo». Intanto, comunque, in città è allarme per la situazione, decisamente peggiore di quella della scorsa primavera. Sono sette, infatti, i morti per Covid nella seconda fase, rispetto ai due (totale nove, quindi) del periodo marzo-maggio. I positivi nel territorio comunale (aggiornati al 17 dicembre) sono 264, i ricoverati 17 e le persone in isolamento fiduciario sono 148. «Ho ricevuto molteplici segnalazioni di casi di persone positive, o in isolamento, che escono di casa dice il sindaco Henri Tommasi : chiedo a chiunque sia a conoscenza di questi casi di segnalarli alle forze dell'ordine. Tutti dobbiamo sentirci responsabili e responsabilizzati». Anche la dottoressa Mancin raccomanda il rispetto delle prescrizioni: «Se chi deve stare in casa continua ad uscire, la situazione è destinata a diventare incontrollabile». (d.deg.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA