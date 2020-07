CAVARZERE

I migranti sono sempre là. Ufficialmente nulla è cambiato rispetto a domenica e pertanto trenta di loro si trovano in località Rovigata e dieci in località Rossetta, due sperdute zone di campagna dove non danno troppo nell'occhio e dove, essendo positivi al virus, benché asintomatici, non dovrebbero entrare in contatto con nessuno. Comunque sono sorvegliati 24 ore su 24 dai carabinieri. Il Prefetto Zappalorto ha promesso al sindaco Tommasi che in pochi giorni verranno trasferiti altrove. Ma se la situazione sanitaria è stabile, quella politica è in pieno fermento. La Lega annuncia, per venerdì prossimo, giorno di mercato, un gazebo in piazza con raccolta di firme contro la presenza dei migranti ed è questo l'ultimo segnale di un ambiente politico e istituzionale che, almeno a livello comunale, non riesce a trovare una posizione unitaria. La polemica sul fatto che il sindaco sapesse o non sapesse, giovedì scorso, dell'arrivo dei profughi cacciati da Jesolo, è l'esempio più lampante. Tommasi ha sempre detto di esserne stato tenuto all'oscuro dalla Prefettura ma il capogruppi della Lega, Munari, lo ha accusato pubblicamente di aver mentito. Ciascuno dei due aveva i suoi tifosi a sostenerlo su facebook ma c'è voluta l'intervista del Prefetto al Gazzettino, nel quale Zappalorto ha detto che «non avvertiamo mai i sindaci» per fare chiarezza definitiva. Nel frattempo gli appelli di due consiglieri comunali, prima Pasquali (Civica, di minoranza) e poi Elisa Fabian (Articolo Uno, maggioranza) a trovare un «alveo istituzionale», e non facebook, per le spiegazioni del caso, e dare priorità alla salute pubblica e collaborare di conseguenza, per ora, sono rimasti inevasi. La Fabian, poi, invita anche il Prefetto a recarsi a Cavarzere e il sindaco metropolitano, Brugnaro, e il presidente regionale Zaia, a cercare soluzioni adeguate insieme alle istituzioni locali. In attesa dell'esito di questi appelli va registrato che neppure tra i Comuni di Cavarzere e Cona, il primo con i migranti in casa, il secondo con la minaccia (almeno vissuta come tale) della riapertura della ex base di Conetta, si riesce a instaurare una sinergia d'azione. Tommasi aveva espresso solidarietà al sindaco di Cona, Aggio, e questi aveva ricambiato ma «alla popolazione di Cavarzere» con una sottile distinzione, probabilmente non casuale. Tommasi non era al sit in di Conetta, del resto blindato dal centro destra e il segretario cavarzerano della Lega, Marco Grandi, dice: «disposti a dialogare con tutti, ma intanto noi andiamo avanti con le nostre iniziative».

D.Deg.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA