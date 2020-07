\CAVARZERE

«Capiamo che la Prefettura stia tentando di gestire un'emergenza, ma questo non le dà diritto di prendere in giro sindaco e un'intera città come sta accadendo in queste ore».

E' durissimo il commento del primo cittadino, Henri Tommasi agli ultimi sviluppi della vicenda dei sei migranti, provenienti da Jesolo e positivi al Coronavirus, la cui presenza aveva provocato una sorta di rivolta istituzionale e popolare. I sei non sono usciti dal territorio cavarzerano: sono stati, semplicemente portati in una casa di campagna isolata, ma non abbastanza isolata da sfuggire all'attenzione dei vicini che, puntualmente, l'hanno riferito su facebook. Un trasferimento, quello di venerdì, «contrario a quanto mi era stato assicurato», per dirla ancora con le parole del sindaco, al quale il Prefetto aveva garantito una destinazione padovana dei sei migranti. In effetti la casa in questione si trova al confine tra i comuni di Cavarzere e Agna, nel Padovano, appunto.

«Ho visto arrivare un grande pullman bianco riferisce un abitante della zona tanto che credevo avesse sbagliato strada». Via Rossetta, infatti, è una strada bianca, con parecchie buche, che collega la frazione di Rottanova con Agna, percorsa per lo più di domenica, da chi si reca al mercato nel comune padovano. Ieri la percorrevano le macchine dei carabinieri e i pulmini dell'Ulss 3. In quella casa, si dice, anni fa c'erano dei cinesi, poi è arrivato un gruppo di sette-otto africani la cui presenza era visibile fino a una settimana fa. Venerdì pomeriggio, verso le 17, è arrivato il pullman della Croce rossa che, presumibilmente, ha portato qui i migranti che erano in piazza della Repubblica. Ma se questi erano positivi al Covid, possono coabitare con gli inquilini che c'erano in precedenza? Una domanda, per ora, senza risposta, come molte altre che il sindaco, Henri Tommasi, ha cercato di rivolgere al Prefetto, ingaggiando una sorta di braccio di ferro con quest'ultimo.

«Le informazioni dice Tommasi purtroppo ci giungono in maniera frammentaria e solo dopo numerose telefonate, e richieste di chiarimenti. Tutto questo è paradossale perché è inaccettabile che la Prefettura non comunichi quello che sta facendo, visto che le ripercussioni delle loro scelte in questo momento ricadono esclusivamente nel nostro territorio. Dalle ultime comunicazioni intercorse con il Prefetto, sempre ovviamente cercato dal sottoscritto, è emerso infatti che i richiedenti asilo, contrariamente a quanto mi aveva assicurato ieri, sono stati collocati in due casolari della campagna cavarzerana, un gruppo in località Rovigata (come già si sapeva, ndr) al confine con il comune di Pettorazza e un altro gruppo in località Rossetta al confine con il Comune di Agna. Il Prefetto ha cercato di rassicurarmi con la promessa che, nei prossimi giorni, tutte queste persone saranno ospitate in un'unica sede e sicuramente fuori Cavarzere. Sto facendo il massimo sforzo per pretendere che questa situazione venga risolta immediatamente! Il modo in cui è stata gestita è ingiustificabile e la mancanza di informazioni in tempo utile è ancora più grave».

ùOra i due edifici (a Rovigata e Rossetta, ndr) su richiesta del sindaco, sono sorvegliati 24 ore su 24 dai carabinieri, il cui comando locale è stato rafforzato e il personale sanitario controlla i migranti. Tommasi ha anche emesso un'ordinanza che vieta loro di allontanarsi dalle abitazioni e di entrare in contatto con altre persone. Il sindaco, poi, esprime «il più grande disappunto mio, dell'amministrazione tutta e della nostra cittadinanza per la mancanza di trasparenza con cui si sta gestendo una situazione tanto delicata» e osserva come «tutto stia avvenendo all'insegna del silenzio assordante da parte di Regione Veneto e Città metropolitana».

Diego Degan

