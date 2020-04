CAVARZERE

«Andrà tutto bene». L'ultima immagine di Benito Frizzarin, 83 anni, è un video di 15 secondi, insieme alla figlia Maria Stella, in un letto d'ospedale. In mano un foglio su cui è disegnato un arcobaleno e quell'augurio, scandito proprio dalla voce della figlia. Purtroppo non è andato tutto bene: l'anziano è morto mercoledì, in ospedale ad Adria. Non è una vittima del coronavirus ma, per certi aspetti, è come se lo fosse stato: ha dovuto morire in solitudine, lontano dai propri cari, perché le precauzioni anti-contagio vengono applicate anche per i casi sospetti e l'esito del suo tampone, negativo, è arrivato troppo tardi. Maria Stella è una cavarzerana che lavora come operatrice sociosanitaria in casa di riposo a Pontelongo. Lei, il Covid 19 lo vede tutti i giorni e percepisce la solitudine di chi, privato dei normali contatti affettivi, aspetta di sapere se guarirà senza troppe complicazioni, o se dovrà prendere la strada della terapia intensiva. E ora, provando sulla propria pelle la stessa esperienza «non riesco ad accettarla», dice.

La storia di suo padre è simile a quella di tanti altri nonni: una salute fragile (cardiopatia, diabete, difficoltà respiratorie) da qualche tempo, e ricoveri periodici di controllo, l'ultimo cinque settimane fa. «Era un gran lavoratore mio padre racconta Maria Stella nato da una famiglia povera, terzultimo di 12 figli. Lo chiamarono Benito e la sua gemella Emanuela perché allora erano tempi di miseria e a chi portava il nome del duce o del re, regalavano una cucina economica e una mucca. Mio aveva lavorato tutta la vita nell'azienda agricola di San Pietro, che avevano acquistato e fatto crescere. Era stato anche tra i fondatori della locale cooperativa maiscoltori. Negli ultimi anni, per i suoi guai di salute, era venuto ad abitare in centro a Cavarzere e viveva circondato dall'affetto di noi figlie e dei nipoti». Poi quel ricovero ad Adria: doveva essere un controllo, ma non finiva mai. «Portami a casa» aveva detto a Maria Stella, ma non si poteva. Il 29 marzo gli avevano fatto il tampone, per sospetto contagio e, da allora, i familiari non hanno più potuto vederlo. Che non aveva il virus si è saputo all'indomani del suo decesso, a 11 giorni dal tampone. «È morto senza nessuno che gli tenesse la mano, non abbiamo neppure potuto vederne la salma, vestirlo per l'ultimo viaggio. È straziante separarsi in questo modo». Ieri, in cimitero a San Pietro, l'ultimo addio, con la benedizione della salma, alla presenza dei familiari stretti.

