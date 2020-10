IMMIGRATI

UDINE Da Roma arriva il via libera alla rimodulazione degli spazi per l'ex Cavarzerani. A darne notizia, ieri, è stato il sindaco Pietro Fontanini che ha commentato la situazioni della struttura di via Cividale, a pochi giorni dalla scadenza dell'ordinanza che ha imposto l'isolamento dopo le 35 positività al coronavirus riscontrate tra gli ospiti; un provvedimento che, come accaduto in estate, ha anche scatenato alcune proteste tra i richiedenti asilo all'interno dell'area. «La protesta di ieri (lunedì, ndr) è stata pacifica perché il mediatore culturale ha spiegato ai richiedenti asilo la necessità di dover fare la quarantena ed è quindi rientrata; non ci sono stati, come l'altra volta, momenti di tensione con le forze dell'ordine ha detto - Il 15 ottobre scadrà l'ordinanza che prevede che chi è accolto non possa uscire. Ora gli ospiti verranno sottoposti a ulteriori tamponi per vedere se ci sono nuove positività o se l'epidemia è stata superata. Se non ci saranno nuovi riscontri, potranno uscire; viceversa purtroppo dovranno continuare, come ad agosto, l'isolamento che tra l'altro non sarà più di 14 giorni, bensì di dieci: dieci giorni da fare, però, all'interno».

Per Fontanini, la soluzione migliore sarebbe trovare un altro luogo per la quarantena: «Se alla Cavarzerani dovesse ripetersi ciò che è accaduto in estate ha aggiunto -, le cose andrebbero per le lunghe, quindi andrebbe individuata un'altra sede per far trascorrere l'isolamento. La questione, però, non dipende dal sindaco, ma dalla Prefettura».

Nel frattempo, si attendono i lavori per la sistemazione degli spazi all'interno dell'ex caserma: l'idea è di suddividere l'area in zone che possano ospitare gruppi più piccoli di richiedenti asilo, in modo da ridurre i contatti e circoscrivere il rischio di eventuali focolai: «Qualche risposta da Roma è arrivata ha fatto sapere Fontanini - Il Prefetto ha avuto il via libera dal Ministero degli Interni per la rimodulazione degli spazi, ma dovranno indire le gare per individuare le ditte incaricate dei lavori. Penso comunque che si troverà una soluzione e, spero, in tempi abbastanza rapidi».

NUOVI RINTRACCI

Il flusso dei migranti lungo la rotta balcanica non si è comunque arrestato: piccoli gruppi di persone sono stati segnalati anche lunedì tra Buttrio, Pradamano e Pavia di Udine. I richiedenti asilo, rintracciati dai Carabinieri di Palmanova, sono stati portati su indicazione della Prefettura nell'ex Caserma Friuli, che torna ad essere luogo di prima accoglienza dopo diverso tempo (in passato era stata usata in supporto alla Cavarzerani nelle situazioni particolarmente critiche). «È utilizzata per problemi di emergenza ha sottolineato il sindaco - la situazione è temporanea. Chi arriva clandestinamente in Italia e viene trovato sulle strade deve fare la quarantena; in questo caso, la fa all'interno della ex Friuli, in strutture mobili gestite dalla Croce Rossa. Spero che poi queste persone potranno andare alla Cavarzerani dove la situazione è migliore dal punto di vista logistico».

LAVORI UTILI PER I CONDANNATI

Sul tema dei richiedenti asilo, Fontanini si è anche detto contrario al loro impiego nei lavori socialmente utili, tema emerso a margine dell'approvazione della nuova convenzione con il Tribunale di Udine che li permette ai condannati in sostituzione delle sanzioni pecuniarie: «La questione è complicata, stiamo attendendo direttive dal Ministero, ma sono abbastanza critico su questa possibilità perché diventa complicato: queste persone non comprendono l'italiano e sono in possesso di potenzialità lavorative veramente scarse».

