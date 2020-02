CAVALLINO-TREPORTI

«Sto bene, non ho alcun sintomo e ho evitato ogni contatto esterno». Poche ma chiare parole. Sono le rassicurazioni fornite dall'infermiere di Cavallino-Treporti risultato positivo al contagio di Covid-19, al sindaco Roberta Nesto. Si tratta del primo caso di coronavirus presente nel territorio gestito dall'Ulss 4.

Ed anche per questo, la prima cittadina, appena informata della situazione, si è messa in contatto con l'uomo, un infermiere di 50 anni, da anni in servizio all'ospedale Santi Giovanni e Paolo di Venezia, dove ha assistito i due anziani di 88 e 86 anni trovati positivi domenica scorsa. Sottoposto al tampone, come da prassi anche per tutti gli altri dipendenti che hanno avuto a che fare con i due pazienti, l'uomo è risultato positivo al contagio. Anche se non ha mai mostrato i sintomi della malattia. I suoi parenti, sottoposti in serata agli accertamenti del caso, sono risultati negativi.

Il suo è un caso asintomatico visto che non riscontra al momento alcun problema fisico. Tuttavia, come previsto dalle procedure ministeriali per il contenimento della diffusione del virus, da martedì scorso, appena è arrivato l'esito dell'esame, è stato posto in isolamento domiciliare nella sua abitazione. Di fatto l'uomo non potrà avere contatti con l'esterno, rimanendo appunto in isolamento all'interno della sua abitazione. Anche per il cibo che verrà fornito dall'Ulss. E con lui, per il momento in via precauzionale, anche la moglie e i due figli, anche loro sottoposti come da prassi all'esame del tampone per verificare eventuali contagi.

«Stiamo tutti bene - ha ribadito l'infermiere al sindaco Nesto attendiamo che passi questo periodo». Ieri, l'uomo, e i suoi famigliari, sono stati costantemente monitorati dal personale dell'Azienda sanitaria del Santonatese. Nello specifico, per un periodo di 14 giorni le condizioni del 50enne saranno accuratamente vagliate dai sanitari, che per due volte al giorno accerteranno il suo stato di salute. E di riflesso anche quelle del resto della famiglia. Ma in questo senso, molto dipenderà dall'esito degli esami effettuati alla moglie e ai figli che saranno disponibili nelle prossime ore. Solo a quel punto sarà chiaro se il periodo di quarantena dovrà essere esteso a tutta la famiglia. E soprattutto se dovranno essere fatti altri accertamenti e se dovrà essere ricostruita la catena delle varie relazioni sociali. «Dai controlli effettuati ha spiegato in serata, il direttore dell'Ulss4, Carlo Bramezza stanno tutti bene. Per quanto riguarda la popolazione di Cavallino-Treporti, ribadiamo che questa persona è attualmente in isolamento al domicilio e quindi non può essere fonte di ulteriori contagi. Allo stato attuale questo è l'unico caso di coronavirus presente nel territorio della nostra azienda sanitaria». La notizia si è diffusa rapidamente in tutto il litorale già nelle prime ore di ieri mattina. Immancabile, come accade in questi casi, la preoccupazione. Ma anche gli appelli al buon senso. Prima di tutto da parte del sindaco Roberta Nesto, che da sabato scorso è in costante contatto con i vertici dell'Ulss. «Ho sentito personalmente il nostro concittadino spiega la prima cittadina e la sua famiglia. Posso dire che stanno tutti bene e che noi tutti siamo fiduciosi affinché tutto possa risolversi al meglio. L'uomo, non ha alcun sintomo: quanto prima riprenderà la sua quotidianità e sarà al lavoro in ospedale». Quindi l'invito ai residenti ad avere fiducia nel personale sanitario. «Comprendo la preoccupazione di questi giorni dei miei concittadini conclude Roberta Nesto - . In questo momento l'Amministrazione comunale deve dare informazioni oggettive, ma anche invitare tutti al buon senso e alla calma. Continuiamo a diffondere e a condividere le notizie certe e a seguire i comportamenti corretti».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA