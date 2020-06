CAVALLINO-TREPORTI/LIDO

Tutti in spiaggia per il lungo weekend della fesa della Repubblica. E come da programma ieri sera tutti in coda per lasciare il litorale. Come da tradizione, quello appena trascorso è stato un fine settimana di grandi presenze sulla costa veneziana. I turisti veneti hanno affollato il litorale, regolando dei giorni di sold out, soprattutto a Jesolo dove i 60 alberghi aperti sono rimasti pieni da venerdì a ieri. Buone le presenze anche a Cavallino, dove sono stati diversi i campeggi aperti e tutti frequentati da camperisti provenienti dall'intero Veneto che non potendo varcare i confini regionali hanno deciso di riversarsi verso il litorale nord, capitale europea per il turismo plein air. Insomma, un vero e proprio assalto al mare ma tutto nel segno dei turisti locali. Ancora una volta, quindi, il ponte del 2 giugno si è confermato un periodo di vacanza particolarmente caro per i pendolari e per il turismo interno.

LE CODE

E puntuali dal tardo pomeriggio di ieri si sono formate le code in uscita dal litorale. Un segnale mai così atteso come quest'anno, che ha confermato la voglia di mare e come la risposta dei veneti sia stata positiva visto il blocco ai viaggi extra regione. A Cavallino-Treporti dalle 17 si è bloccata via Fausta all'altezza di Ca' Ballarin. Traffico bloccato anche in via Baracca e poi a Jesolo tra via Roma destra, via Adriatico e via Aquileia. Addirittura per superare il ponte sul Sile per molti è servita un'ora di attesa, lo stesso tempo di percorrenza necessario per raggiungere Jesolo paese partendo da piazza Drago. Con il passare delle ore il traffico è aumentato ulteriormente, tanto che la situazione si è normalizzata solo in tarda serata. «Chi ha aperto in questi giorni ha detto Francesco Berton, presidente di Assocamping Cavallino-Treporti ha registrato una buona affluenza. Ora attendiamo l'apertura delle frontiere». Ma in molti guardano già al prossimo fine settimana, con la ripresa degli spostamenti dei viaggi tra le varie regioni, una circostanza che potrebbe far decollare la stagione.

A VENEZIA

Anche ieri Venezia ha registrato un afflusso massiccio di turisti. Essendo ancora vietati gli spostamenti tra le regioni, la città è stata presa d'assalto dai veneti. Ressa ai pontili, lunghe code al ferry boat di linea 17 del Tronchetto verso il Lido, in mattinata, e, in serata, in direzione opposta per il rientro. A San Nicolò, dal tardo pomeriggio, la fila di auto in attesa arrivava fino al Pachuka, con assembramenti di passeggeri pronti a salire. Anche all'aperto, in molti hanno continuato ad adoperare la mascherina, nonostante, negli spazi aperti, non sia più obbligatorio dall'ordinanza regionale. Ma il vero problema, anche ieri come nello scorso fine settimana, sono stati gli affollamenti a bordo dei mezzi e ai pontili Actv. In piazzale Santa Maria Elisabetta, per calmare gli animi all'imbarcadero della motonave, è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri del Lido.

LE SPIAGGE

E a proposito del Lido, tra le mete più gettonate di giornata ci sono state sicuramente le spiagge. Affollata di barche anche la darsena degli Alberoni, mentre centinaia di biciclette si sono impadronite delle strade del Lido. Un lungo serpentone su due ruote, non organizzato prima ma spontaneo, ha attraversato l'isola da San Nicolò agli Aberoni. Aperti anche i chioschi sul lungomare, sempre grande attenzione però agli assembramenti. Tanta gente anche in spiaggia al Miramare, che ha aperto dal primo giugno i battenti. Le capanne occupate all'85 per cento circa. Alla Venezia Spiagge c'è stata qualche protesta perche la seconda entrata non era aperta. A preoccupare è anzitutto però la tenuta del trasporto pubblico dei mezzi di navigazione, anche ieri visibilmente in crisi nelle fasce orarie di punta.

Giuseppe Babbo

Lorenzo Mayer

