CAVALLINO-TREPORTI«Guardia medica turistica, i conti non tornano: siamo di fronte all'ennesima riduzione dei servizi». Venti mesi di polemiche e opposizione intransigente. Questione sanità sempre in primo piano nel litorale nord. Nel mirino c'è ancora una volta il cambio di Azienda sanitaria di Cavallino-Treporti, dal primo gennaio 2018 passato ufficialmente dall'Ulss 3 all'Ulss 4 del Veneto orientale. Con una lunga scia di polemiche e ben 4.700 firme raccolte dai cittadini e dal comitato pro Venezia, per chiedere la permanenza nell'Ulss...