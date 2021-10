Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CAVALLINO-TREPORTI(g.bab.) Come nel Faaker See in Austria. Turisti stranieri e pendolari. Ma anche ciclo-amatori in tour lungo la laguna e soprattutto il raduno nazionale degli Harleysti. E' l'intensissimo weekend di Cavallino-Treporti. Boom di presenze fuori stagioni per il litorale nord, dove ieri sono arrivati anche oltre 200 biker da tutta Italia.Naturalmente in sella alle loro Harley-Davidson. Si tratta dei partecipanti al primo raduno...