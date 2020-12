TRASPORTI

CAVALLINO-TREPORTI Non più contributi a pioggia, ma mirati. Trasporto pubblico, cambia il sistema di integrazione delle tariffe agevolate per gli utenti di Cavallino-Treporti. Ogni anno l'amministrazione comunale per mantenere a favore dei propri cittadini le agevolazioni tariffarie sugli abbonamenti del servizio di trasporto pubblico, ha sempre integrato con un proprio contributo pari a 200.000 mila euro. In questo modo le tariffe degli abbonamenti sono rimaste sempre calmierate, nonostante gli aumenti imposti dalle aziende di trasporto.

Ma con il bilancio 2020 il Comune ha deciso di modificare la formula dell'erogazione del contributo, già stanziato a bilancio. «Si è trattato di una scelta molto ponderata spiega l'assessore al Bilancio, Alberto Ballarin - . Stiamo parlando di aumenti minimi e considerato il momento difficile per molte famiglie del territorio, abbiamo ritenuto di fare degli interventi più mirati, scegliendo di aiutare chi realmente si trova in situazioni oltremodo disagiate, attraverso il fondo di solidarietà, invece di versare un contributo a pioggia».

Una scelta vagliata nel dettaglio e che la stessa amministrazione comunale ha definito non facile. «È stata comunque una decisione sofferta aggiunge la sindaca Roberta Nesto - ma come amministrazione abbiamo il dovere di tutelare le fasce più deboli della nostra comunità, mettendo in atto ogni azione possibile per la tenuta del tessuto sociale del territorio». A proposito di trasporti pubblici, tra i pendolari non sono mancate segnalazioni sulla difficoltà nel rispettare il distanziamento a bordo di alcuni battelli, soprattutto nelle prime corse della mattina, quelle che collegano Punta Sabbioni con Venezia. Per questo l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare un controllo ancora più serrato, soprattutto dove gli utenti lamentavano situazioni non conformi alle direttive che impongono il distanziamento tra le persone.

«Con Actv spiega il vicesindaco Francesco Monica - abbiamo convenuto di procedere a verifica delle presenze a bordo della linea che da Punta sabbioni porta i pendolari a Venezia e tra la fine del mese di novembre e i primi giorni di dicembre, abbiamo potuto riscontrare che nelle fasce orarie maggiormente più frequentate, il numero delle presenze a bordo non ha mai superato il limite previsto». Nessuno, quindi, è stato lasciato a terra. «L'unica perplessità che continuiamo ad avere conclude il vicesindaco - è legata all'impossibilità di mantenere il distanziamento, ma i mezzi viaggiano con capienza ridotta al 50%». (g.bab.)

