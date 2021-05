Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CAUTO OTTIMISMOSAN DONA' «Continuano a scendere i contagi, ma non abbassiamo la guardia». L'invito alla prudenza, in un moderato ottimismo, del direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi, nel fare il punto sulla situazione contagi nel territorio del Veneto Orientale. In terapia intensiva (a Portogruaro) una persona, il cui quadro clinico sarebbe condizionato da altre patologie. In terapia intensiva al Covid-Hospital di Jesolo ad oggi ci...