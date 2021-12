BRACCIO DI FERRO

CORTINA D'AMPEZZO Anche il Tribunale di Belluno è entrato nel vivo del processo contro la Cina per i danni da covid. Il giudice Chiara Sandini, ieri mattina, ha dato atto del materiale depositato dall'avvocato Marco Vignola, che assiste Gherardo Manaigo, vice-presidente di Movimento imprese ospitalità (Mio) Italia e direttore dell'Hotel de La Poste di Cortina d'Ampezzo, e rinviato al 3 febbraio 2022 per la discussione. Prima, però, sarà necessario depositare ulteriori documenti. «Nella prossima udienza ha spiegato il legale per dare ulteriore prova che l'atto è arrivato a destinazione, esibirò anche la copia del corriere Dhl dove c'è il timbro del ricevimento del plico inviato dal Ministero della Giustizia italiana al Ministero gemello in Cina. È giusto che la magistratura si comporti così e sono fiducioso del proseguo della causa».

IL CALCOLO DEL DANNO

Dopo le decisioni dei tribunali di Parma e di Viterbo, secondo cui si può procedere nella richiesta di danni al Ministero della sanità cinese per non aver segnalato tempestivamente all'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) lo stato del diffondersi del virus, mancava solo quella di Belluno. Gli obiettivi di queste cause speculari sono due. Da una parte accertare le gravi responsabilità riguardanti la tardiva comunicazione all'Oms su quanto stava accadendo nel paese a causa del virus e dei suoi effetti. Dall'altra dimostrare che non sono stati assunti i necessari provvedimenti di controllo negli aeroporti cinesi, impedendo in questo modo al governo italiano di adottare le misure indispensabili per contenere il diffondersi del covid e limitare i disagi. Di conseguenza, si chiede che il Ministero della Sanità Della Repubblica Popolare Cinese venga condannato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, causati dalla perdita di guadagno, e quelli non patrimoniali, dovuti alla propagazione della pandemia. L'atto è arrivato a destinazione, quindi è stato notificato, ma c'è stato un rigetto da parte del destinatario, giustificato dal fatto che tale notifica sarebbe lesiva della sovranità della Cina. Eccezione che però il tribunale di Parma, ad esempio, ha superato implicitamente dichiarando la contumacia del Ministero (cioè la sua volontà a non costituirsi parte civile) e invitando gli avvocati a procedere. Nel caso Bellunese sono stati prodotti gli stessi documenti, al netto della copia del corriere Dhl con il timbro di avvenuta consegna che sarà consegnata nella prossima udienza (in cui l'avvocato chiederà al giudice anche di dichiarare la contumacia del governo cinese). Al momento il tribunale che si trova più avanti, nella causa contro la Cina, è quello di Parma dove la causa contro il gigante asiatico è stata mossa da una società petrolifera, con un atto di citazione del 16 settembre 2020. A Viterbo, invece, è stata presentata dal presidente di Mio Italia Paolo Bianchini.

«EMERGENZA SOTTACIUTA»

A Belluno, infine, ci ha pensato il vice presidente di Mio, Gherardo Manaigo: «Appare evidente aveva commentato la pericolosa mancanza di trasparenza che ha caratterizzato la prima fase, sottaciuta, dell'emergenza, e ho sentito la necessità di agire in prima persona per chiedere, anzi, esigere, un'assunzione di responsabilità». Manaigo aveva sottolineato che ad appesantire i danni a Cortina era stata «l'assegnazione dei Mondiali di sci alpino 2021 e in previsione delle Olimpiadi invernali 2026», due eventi per cui erano stati programmati (e penalizzati dalla pandemia) diversi appuntamenti di caratura internazionale, «con il conseguente investimento di ingenti risorse economiche ed organizzative della rete d'imprese». Il giudice Chiara Sandini, ieri mattina, ha rinviato l'udienza al 3 febbraio 2022 «per precisazione delle conclusioni e discussione» che avverrà attraverso lo scambio di note scritte.

Davide Piol

