Catturato in spagna il quarto rapinatore

L'INDAGINEROVIGO Si nascondeva in Spagna uno dei componenti della banda sospettata di avere messo a segno, lo scorso aprile, una rapina in villa a Castelnovo Bariano. I carabinieri di Rovigo, in collaborazione con la Guardia Civil di Alicante, la vigilia di Ferragosto sono riusciti infatti a mettere le manette ai polsi anche dell'ultimo componente della banda di rom che, se condo le contestazioni, avrebbe messo a segno in Polesine furti in abitazioni e rapine.ASSALTO IN VILLALe indagini dell'Arma erano partite in primavera, quando la banda di...