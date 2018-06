Cattedre in bilico per cento insegnanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CATTEDRE A RISCHIOROVIGO È un'estate di grande apprensione per i circa 100 maestri diplomati magistrali polesani di ruolo che da luglio rischiano di ritrovarsi senza stipendio. In tutto, in provincia di Rovigo, sono circa 400 i maestri della scuola dell'infanzia e primaria abilitati, in fila per il posto fisso, che, dopo la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso dicembre si vedrebbero esclusi dalle graduatorie a esaurimento e relegati a quelle d'istituto, utili solamente per le supplenze.IL SINDACATO«Un centinaio di maestri polesani...