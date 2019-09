Catena di soccorsi per le calamità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SFIDABELLUNO Il Punto Medico Avanzato, per garantire la sicurezza sanitaria sul territorio in caso di calamità tipo Vaia, grandi emergenze con tanti feriti è più vicino. Il progetto è stato presentato ieri a Pieve, dove erano presenti in gran numero le associazioni di volontariato bellunesi. Sarà affidata a loro la gestione con il coordinamento del 118. Ma la risposta, per entrare nel concreto e passare dal progetto ai fatti, deve arrivare dalle Regione Veneto che ieri, pur annunciata la presenza dell'assessore di riferimento, non...