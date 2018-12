Categorie economiche d'accordo: «È un'opportunità da non sprecare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CATEGORIEVENEZIA Gli albergatori ovviamente vedono di buon occhio l'istituzione della tassa di sbarco speciale per Venezia, sempre che vada in porto in maniera definitiva.ALBERGATORI«Come associazione - spiega Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione veneziana albergatori - siamo più che soddisfatti, perché pagherebbe finalmente chi non dorme a Venezia e non spende un centesimo qui. Non siamo invece favorevoli ad un eventuale aumento della tassa di soggiorno. Paghiamo già abbastanza. Se mi posso però permettere, chiederei al sindaco...