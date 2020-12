MESTRE Di fronte alle dirette di Luca Zaia. Il presidio sindacale sulla sanità e le case di riposo, organizzato da Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fpl, è previsto per oggi a Marghera, dalle 11 alle 12, davanti alla sede della Protezione civile in via Paolucci, ormai storica sede per le conferenze via streaming del presidente del Veneto in tempo di Covid. L'iniziativa si inserisce nella vertenza che le categorie sindacali hanno avviato nell'ambito della situazione in merito alle strutture sanitarie e Rsa, sollecitando lo Stato e le Regioni a rivedere i vincoli ai tetti di spesa per assunzioni e risorse nel campo della Pubblica amministrazione. «La situazione è da considerarsi più solo emergenziale perché siamo al limite della catastrofe - dice Mario Ragno, coordinatore regionale Uil Fpl -. Dobbiamo dunque sensibilizzare la Regione che deve fare qualcosa di più per affrontare il dramma della gestione dei contagi e del problema di organici da potenziare, diventato ormai un mantra. Chiediamo che la Regione si faccia carico di una quota sanitaria maggiore, assumendo per esempio del personale tramite le Ulss da inviare poi nelle case di riposo». (l.bag.)

