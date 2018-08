CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CATANIA «Non si può morire così, il 14 agosto, andando a lavorare o a godersi un po' di mare. E non deve più succedere, come spesso è avvenuto in Italia, che chi procura morte e disastri poi non paga mai». Matteo Salvini commosso. E indignato. Questi giorni dovevano essere, per lui, l'apoteosi di un'estate da one man show, e giornate nazional-popolari tra la conferenza stampa combat contro la ndrangheta da San Leo in Calabria (appuntamento comunque confermato) e l'ormai improbabile nottata al Papete a Milano Marittima da dj Matteo che fa...