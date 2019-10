Castello simbolo dello spopolamento tra appartamenti sfitti e rischio sfratti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN CENTRO STORICOVENEZIA Una giornata a difesa della casa e di quei veneziani che come unico obiettivo hanno quello di rimanere a vivere nelle loro abitazioni di sempre, in città. E che non vogliono arrendersi all'idea di una Venezia svuotata di veneziani, terreno di conquista per chi affitta ai turisti. In attesa che giovedì il consiglio comunale convocato in via straordinaria provi a dare una risposta all'entrata in vigore della legge regionale che fissa a 20 mila euro il tetto Isee per rimanere in un alloggio pubblico - cosa che potrebbe...