Castelli licenzia Pasquaretta, imbarazzo M5S Il Pd: perché Appendino non denunciò il ricatto?

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA L'inchiesta sull'estorsione ai danni della sindaca Chiara Appendino non sarebbe partita da una denuncia della prima cittadina pentastellata, ma dall'intercettazione del telefonino dell'ex portavoce, Luca Pasquaretta, ora indagato per estorsione, traffico illecito di influenze e turbativa d'asta. Nelle chiamate del pitbull di Appendino gli inquirenti hanno scoperto che il giornalista cercava di ottenere colloqui di lavoro e appuntamenti con personalità influenti della politica e dell'imprenditoria per ottenere nuovi incarichi dopo...