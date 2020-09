CASTELFRANCO

«Uniti per mandare a casa la Lega». È l'appello lanciato dal candidato di centrosinistra Sebastiano Sartoretto appena è stato chiaro a tutti che la sfida elettorale si sarebbe protratta al ballottaggio in calendario il 4 e 5 ottobre. «La maggioranza dei castellani ha sonoramente bocciato l'amministrazione Marcon -spiega Sartoretto- un dato ancora più eclatante se paragonato a quello che abbiamo visto alle regionali, dove il centrodestra ha sfiorato il 70%. È il segno tangibile che Castelfranco vuole cambiare. Adesso il mio appello va a tutte le forze alternative a Marcon. Al ballottaggio diamo a Castelfranco un governo alla sua altezza». L'appello è arrivato ieri nel primo pomeriggio, quando il quadro del ballottaggio si è delineato con certezza. Un appello accolto positivamente dall'ex sindaco Maria Gomierato. «Ho sempre detto in questa campagna elettorale che l'obiettivo primario è il cambiamento -ha dichiarato ieri l'ex sindaco- è un obiettivo comune. Ho sempre detto che in questa tornata il terzo arrivato avrebbe dovuto aiutare il secondo, e credo lo possano fare anche il quarto e il quinto Da terzi noi aiuteremo il secondo».

GLI ALTRI

Il candidato del Movimento 5 Stelle, Cristian Bernardi, non usa mezzi termini. «Al ballottaggio personalmente voterò Sebastiano Sartoretto -dichiara- ho potuto conoscerlo in questi 5 anni e con lui abbiamo portato avanti tantissime battaglie comuni. Sono sicuro rappresenti la parte più sana di Castelfranco Veneto. Saprà dare spazio anche ai ragazzi di Punto d'Incontro e alle nostre istanze, cosa impossibile se vincesse la Lega. Ci uniremo senza dubbio a Sartoretto». Più prudente invece Lorenzo Angelo Zurlo di Punto d'Incontro, anche se la necessità del cambiamento è sempre stata posta al centro del suo programma durante la campagna elettorale. «Il ballottaggio porta a ricordarci che ci sono più realtà che devono e possono relazionarsi tra di loro -spiega Zurlo- e devono lavorare assieme. Stesso concetto vale per il consiglio comunale. Per quanto ci riguarda lavoreremo in gruppo per prendere la decisione più consapevole possibile anche per il ballottaggio. Ci penseremo come gruppo».

LA SFIDA

Il ballottaggio si svolgerà domenica 4 e lunedì 5 ottobre. I cittadini dovranno scegliere il prossimo sindaco tra Stefano Marcon, primo cittadino uscente in quota Lega e attuale presidente della Provincia di Treviso, e Sebastiano Sartoretto, avvocato e capogruppo Pd in consiglio comunale. I due si conoscono bene. Siedono in consiglio comunale entrambi ininterrottamente dal 2005. Tra il 2005 e il 2010, durante il secondo mandato dell'ex sindaco Maria Gomierato, sono stati entrambi consiglieri di opposizione, ciascuno per il proprio partito. Nel 2010 Marcon è diventato vicesindaco a fianco di Luciano Dussin, dopo la vittoria della Lega Nord alle comunali. Nel 2015 è diventato sindaco, vincendo contro il candidato del centrosinistra Claudio Beltramello. Dal canto suo Sartoretto negli ultimi 15 anni è stato sempre consigliere comunale di opposizione. Avvocato molto conosciuto in città, fa parte del direttivo locale dell'Anpi ed è anche consigliere provinciale. La sua corsa è sostenuta da 3 liste civiche e ha l'appoggio del Partito Democratico, di cui è stato uno dei fondatori a livello locale. Marcon, di mestiere imprenditore nel settore autotrasporti, è militante leghista di vecchia data, cresciuto politicamente a fianco di Luciano Dussin, uno dei fondatori della Liga Veneta negli anni 80, parlamentare per 3 mandati e figura di spicco nel partito. Approdato alla guida della Provincia di Treviso nel 2016, Marcon ora punta alla riconferma da sindaco per altri 5 anni, nel segno della continuità. Nelle sue liste sono presenti tutti gli amministratori uscenti. Tuttavia i veri protagonisti del ballottaggio del 4 e 5 ottobre potrebbero essere coloro che non hanno votato al primo turno. Si tratta di 12 mila aventi diritto che non si sono presentati alle urne. Convincere questi elettori ad esprimere una preferenza sarà la vera sfida per i 2 contendenti. Lo hanno detto entrambi già ieri pomeriggio e su questo fronte saranno impegnati nei prossimi giorni.

