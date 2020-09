CASTELFRANCO

Un risultato migliore rispetto a 5 anni fa per Stefano Marcon. Nonostante il mancato superamento della soglia del 50% abbia di fatto impedito al centrodestra di mettere al sicuro il successo in questa tornata elettorale, il candidato sindaco Stefano Marcon ha ottenuto un risultato migliore rispetto al 2015 in termini percentuali. Aveva ottenuto a quella tornata elettorale il 42,13 % dei voti, contro il 47,38% di questo weekend. 7.124 voti nel 2015 contro 8.486. Dal canto suo il candidato del centrosinistra Sebastiano Sartoretto ha ottenuto il 25,06% per un totale di 4.489 voti, un risultato inferiore a quanto ottenuto 5 anni fa al primo turno dal candidato sindaco Claudio Beltramello arrivato al 33,62% per un totale di 5.685 voti. Significativo anche il calo del Movimento 5 Stelle. Nel 2015 il candidato sindaco Andrea Bambace aveva ottenuto il 6,80 % con un totale di 1149 voti. Cristian Bernardi invece si è fermato al 3,27% con 585 voti. Nel 2015 inoltre la candidata sindaca Tiziana Milani aveva ottenuto con le sue civiche 2.000 voti pari al 11,83% dei consensi. Gianni Fiscon, oggi capolista di Castelfranco Civica, nel 2015 aveva corso in solitaria, ottenendo il 5,62% pari a 951 voti.

I VOTI DI LISTA

Per quanto riguarda i voti di lista, la lista della Lega ha migliorato leggermente il risultato rispetto al 2015 quando aveva ottenuto il 20,72% dei consensi, saliti ora al 22,13%. Sale anche la lista Marcon Sindaco, civica di supporto a Marcon che nel 2015 ha ottenuto il 13,17 % ed ora invece i attesta al 15,85%. Nel 2015 la lista del PD aveva ottenuto il 20,10%, a pochi punti percentuali dalla Lega Nord. La civica Tiziana Milani Sindaco aveva invece ottenuto il 7,39% mentre la lista del Movimento 5 Stelle era arrivata al 6,97%, risultato utile ad ottenere un posto in consiglio comunale per il candidato sindaco Andrea Bambace. Anche la lista Fiscon Castelfranco domani aveva ottenuto il 5,74 % valido per un posto in consiglio per lo stesso Fiscon. Non avevano invece ottenuto posti in consiglio comunale la lista Castelfranco Attiva (4,83%), la Città delle Idee ((4,63%), Castelfranco Cambia (4,36%), Castelfranco Città Aperta (3,94%) e la civica Casa del Cittadino (0,96%).

PREFERENZE

Il recordman delle preferenze era stato Alessandro Boldo, architetto capolista de la Città delle Idee al tempo, che aveva ottenuto 315 preferenze. Nonostante questo risultato eclatante Boldo non era entrato in consiglio comunale, a causa del basso numero di preferenze della sua lista civica la Città delle Idee. Risultato che invece in questa tornata dovrebbe raggiungere da candidato dei Democratici per Castelfranco, pur avendo ottenuto meno preferenze (218). Dal 2000 ad oggi tutte le elezioni amministrative comunali a Castelfranco sono state decise al ballottaggio. Nel 2000 Maria Gomierato superava al ballottaggio Giovanni Squizzato della Lega Nord. Nel 2005 Gomierato ha battuto Livio Frattin del centrosinistra ancora al ballottaggio. Nel 2010 Luciano Dussin della Lega Nord ha superato Donata Sartor del centrosinistra. Infine nel 2015 Stefano Marcon ha battuto al ballottaggio Claudio Beltramello del PD. E anche quest'anno la sfida si protrae.

Daniele Quarello

