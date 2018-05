Cassoni stracolmi: l'ecocentro va in tilt

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN DOGANATREVISO Le festività primaverili hanno mandato il tilt l'ecocentro di Treviso. Sia sabato che ieri si sono formate lunghe code davanti all'isola ecologica allestita nella zona della dogana. Alcuni cittadini hanno atteso il proprio turno per oltre un'ora. E quando sono finalmente arrivati ai cancelli del Cerd hanno dovuto subire un'ulteriore beffa. Chi aveva la macchina piena in particolare di rifiuti inerti, infatti, non ha potuto scaricare nulla. Questo perché i cassoni dell'ecocentro del capoluogo erano ormai pieni fino all'orlo....