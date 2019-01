Cassonetti bruciati e abete vandalizzato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Alcuni cassonetti in fiamme dopo la mezzanotte a Udine e a Buja, un episodio di vandalismo, fortunatamente di lieve entità (ma di innegabile valore simbolico) contro l'abete donato da Sappada al Comune di Udine, un ragazzino straniero finito in ospedale per il troppo alcol ingerito.IL QUESTOREMa a parte questi episodi, l'ultima notte del 2018 è trascorsa senza gravi problemi, tanto che il questore di Udine Claudio Cracovia promuove udinesi e friulani, nella convinzione che il modello ormai rodato di sicurezza partecipativa, con...