LA PROPOSTA

UDINE Il Governo tarda a chiarire le modalità con cui poter avviare la stagione turistica balneare, ma la Regione sta predisponendo tutte le azioni necessarie a partire e ieri ha raccolto in una videoconferenza le indicazioni dei sindaci dei comuni rivieraschi e dei principali soggetti istituzionali per avere un quadro completo della situazione e definire tutto ciò che può essere definito in ambito regionale per essere pronti al via. Gli assessori regionali al Demanio Sebastiano Callari, alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini e alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro assieme al direttore generale della Protezione civile Amedeo Aristei si sono confrontati con i sindaci di Trieste, Roberto Dipiazza, Lignano, Luca Fanotto, Grado, Dario Raugna, Monfalcone, Anna Cisint, Duino-Aurisina, Daniela Pallotta, Muggia, Laura Marzi, insieme all'ammiraglio Luca Sancilio, direttore marittimo del Fvg, e a Guido Gomiero, direttore di PromoTurismoFVG. «Il comparto turistico ha bisogno di tempi certi e rapidi per potersi organizzare», hanno ribadito gli assessori regionali. L'esisgenza è di avere, in fretta, un protocollo che tenga conto del fatto che il litorale regionale presenta una morfologia non uniforme, dalla spiaggia alla roccia, con esigenze di sicurezza da modulare. L'auspicio è anche che si agevoli l'arrivo dei turisti dai paesi esteri meno colpiti dal coronavirus, in questo caso nello specifico l'Austria, in modo da non bloccare il flusso turistico in entrata. Sulla difesa dell'ambiente, Arpa Fvg - ha riferito Scoccimarro - sta intensificando le analisi delle acque aggiungendo undici punti di campionamento. Per le spiagge libere si ipotizza il distanziamento prefissato attraverso picchetti ed eventualmente ingressi contingentati cui potrebbero sovraintendere anche - secondo un progetto della Protezione civile nazionale - volontari civici, cassintegrati o beneficiari di reddito di cittadinanza. Su invito dell'assessore Callari, l'incontro è stato aggiornato a venerdì 15 in attesa di novità dal Governo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA