I suoi contemporanei la descrissero come una donna rara bellezza, al punto che Giovanni Bellini si ispirò a lei allora sedicenne per un ritratto (oggi perduto). Ma Cassandra Fedele colpì ancora di più per la sua intelligenza, l'eloquio fluente, la scrittura facile; l'umanista toscano Angelo Poliziano, che la incontrò nel 1491, restò talmente colpito per tanta meraviglia e per tanta novità come egli stesso scrisse a Cassandra in una lettera che suona come una giustificazione per aver fatto quasi scena muta in sua presenza che a malapena potei scusare quella mia bambolinaggine. E ancora: l'unica a venir fuori sei tu, fanciulla, che maneggi il libro al posto della lana, la penna al posto del belletto, la scrittura al posto del ricamo e che non ricopri la pelle con il bianchetto ma il papiro con l'inchiostro. E davvero tanta ammirazione dovette essere ben riposta, visto che Cassandra Fedele (o Fedeli, secondo altre fonti), al termine della sua formazione precocissima iniziò ad intessere rapporti epistolari con letterati e sovrani come Marco Antonio Sabellico, Eleonora e Ferdinando II d'Aragona, Isabella di Castiglia, Luigi XII di Francia. La Serenissima le chiese in più occasioni ufficiali di pronunciare discorsi e odi. Ma a tanta bellezza e apparente gradimento sociale non corrispose altrettanta fortuna e forse felicità nella vita. Cassandra Fedele trascorse gran parte della sua esistenza in ristrettezze e fu circondata da invidia e diffidenza, né la sorte la aiutò.

