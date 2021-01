I NUMERI

BELLUNO Nessuno aveva dubbi sulle ripercussioni economiche che la pandemia avrebbe avuto sulle tasche dei cittadini ma oggi quei dubbi diventano granitica (e drammatica) certezza. La provincia di Belluno si è distinta, in negativo, per essere quella in cui ci sono stati più contagi pro capite del Veneto (per un periodo addirittura d'Italia). Guida la lista dei morti contagiati di Covid della regione. E, ora è certificato dai numeri Inps, è anche di quella in cui i cittadini, oltre a pagare un prezzo altissimo sul fronte della libertà personale e sul piano emotivo (con i decessi a quota 490 siamo praticamente a una vittima ogni 400 abitanti), pagano con il loro stipendio gli effetti del contagio.

I dipendenti bellunesi che nel 2020 hanno ottenuto il pagamento diretto della Cassa integrazione guadagni Covid o che hanno ottenuto il conguaglio Inps della stessa misura sono 31.276: 151 ogni mille abitanti, 15 ogni cento. In nessun'altra provincia del Veneto a così tante persone è stato riconosciuto l'ammortizzatore sociale. Ad avvicinarsi sono state soltanto Vicenza (149 ogni mille abitanti) e Treviso (148). E, purtroppo, il quadro complessivo del 2020 potrebbe aumentare ulteriormente il divario tra Belluno e le altre province venete. I dati sono infatti aggiornati al 4 novembre. E gli ultimi mesi dell'anno, sul fronte della pandemia (con picchi di un contagiato ogni quaranta residenti), sono stati i più difficili per questo territorio che ha faticato a cogliere da subito la portata di quanto stava avvenendo.

Undici giorni e mezzo di cassa integrazione nel 2020, includendo nel calcolo anche bambini, anziani e iscritti all'Aire. Un dato impressionante che da solo spiega cosa ha provocato il coronavirus sull'economia. E anche in questo caso le oltre 19milioni di ore di cassa integrazione Covid autorizzate collocano la provincia di Belluno (media di 93 ore pro capite), come la provincia veneta che ha fatto maggiore ricorso all'ammortizzatore (Treviso 88 ore, sempre includendo bambini e pensionati; Venezia 87; Rovigo 45).

Se il 2020 è stato un anno da scordare, va anche detto che ci sono stati mesi in cui il ricorso agli ammortizzatori sociali racconta di una situazione più difficile rispetto ad altre. Il maggior ricorso alla cassa l'Inps lo ha registrato nel mese di aprile con quasi 7milioni di ore di cassa integrazione autorizzate, più o meno il trenta per cento del computo totale. L'arrivo della pandemia è stato come una deflagrazione. Solo ad agosto (autorizzate 948mila ore) la corsa alla cassa ha avuto un rallentamento. A settembre la ripresa sembrava ad un passo (547mila ore) ma l'illusione è durata poco perché il mese successivo le ore autorizzate sono raddoppiate, facendo intendere come il divario possa ulteriormente essere amplificato nel dato definitivo.

C'è un dato, che è importante tenere a mente. È regionale ma è fondamentale per orientarsi nella crisi del 2020. È il confronto con l'ultima crisi strutturale, quella datata 2018. Se all'epoca erano state chieste in Veneto 59milioni di ore cassa, nel 2020 (al dato mancano sempre novembre e dicembre) ne sono state autorizzate sei volte tante: 302milioni.

