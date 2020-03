SCORZE'

«In questo momento, il nostro impegno è garantire la retribuzione di tutti i lavoratori e mantenere la continuità della produzione. Chi viene in fabbrica è preoccupato per la crisi sanitaria e chi è a casa è preoccupato per il lavoro, ma vogliamo dare un messaggio di speranza. La sfida che vogliamo vincere non è più solo uscire dall'emergenza ma mantenere gli attuali livelli occupazionali anche nei mesi che seguiranno». Questo la sfida che Acqua Minerale San Benedetto lancia per bocca del direttore delle Risorse umane Relmi Rizzato.

Ieri, nel pomeriggio, azienda e sindacati si sono incontrati per esaminare la richiesta di cassa integrazione ordinaria per gli stabilimenti di Scorzè e Paese, in provincia di Treviso, per un totale di 500 lavoratori.

Secondo la nota diffusa dalla San Benedetto l'accesso agli ammortizzatori sociali si attuerà, nel caso, per gestire la riduzione del 30 per cento dell'organico delle fabbriche per le prossime settimane, misura necessaria per far fronte al crollo dei consumi seguito alla chiusura degli esercizi del canale tradizionale di vendita quali bar, ristoranti e hotel. A preoccupare ovviamente è la durata di questa serrata, che è la variabile decisiva per la ripresa a pieno regime dell'attività produttiva di un grande gruppo multinazionale come San Benedetto, uno dei maggiori nell'ambito metropolitano.

L'INTESA

L'intesa raggiunta vede, da parte aziendale, il riconoscimento di una integrazione economica e il mantenimento dei ratei di retribuzione differita invariati per ogni lavoratore in cassa integrazione. Per sostenere il reddito, l'azienda anticiperà inoltre, con la paga del mese di aprile, il premio di risultato che di regola veniva pagato nel mese di luglio. Infine è stata attivata la copertura assicurativa per il rischio coronavirus, per tutti i dipendenti della San Benedetto.

Va sottolineato che in applicazione del criterio presenza zero e del Protocollo di sicurezza anti-contagio, l'azienda aveva già provveduto ad attivare 300 postazioni di telelavoro, riducendo la produzione al minimo e sospendendo ogni attività esterna non strettamente necessaria.

Il tutto sullo sfondo della direttiva inoltrata a ogni funzione aziendale di limitare l'impiego dei lavoratori utilizzando ogni istituto possibile per salvaguardare lo stipendio pieno, in questo momento di emergenza sanitaria.

«L'azienda conclude la nota - confida che il ricorso alla cassa integrazione sia l'ultimo rimedio, poiché la vera scommessa - ribadiscono i vertici della San Benedetto - è quella di concedere a ciascun lavoratore la facoltà di utilizzare le ferie e i permessi che dovrà ancora maturare nel 2020 piuttosto che ricorrere alla cassa, così conservando la retribuzione senza decurtazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA