LA CRISI

TREVISO L'Inps di Treviso procede a un ritmo di cinquecento autorizzazioni al giorno per tenertesta alla mole di domande: sono ormai cinquemila le richieste di cassa integrazione presentate da altrettante aziende della Marca a cui gli uffici dell'istituto previdenziale hanno dato via libera in poco più di tre settimane, da quando, a fine marzo, è diventata operativa la possibilità di accedere all'ammortizzatore sociale per fronteggiare le conseguenze economiche dell'epidemia di coronavirus. Un sostegno a cui un piccolo esercito di imprese ha subito fatto ricorso per dare copertura ai propri dipendenti, a casa per le chiusure imposte dalle restrizioni anti-contagio o comunque per il pesante rallentamento generale dell'economia.

NUMERI RECORD

A fine mese si potrà stilare un quadro più preciso dell'effettivo tiraggio, con le ore realmente utilizzate e gli addetti equivalenti interessati. Già da ora, tuttavia, i numeri si annunciano record, ben superiori in proporzione, avvertono i sindacati, anche a quelli del culmine della grande crisi del decennio scorso. A maggior ragione perché il fabbisogno non pare destinato a saziarsi in breve tempo.

LE PREOCCUPAZIONI

Cinzia Bonan, segretaria confederale della Cisl Belluno Treviso, ad esempio, non nasconde una certa preoccupazione per la cassa integrazione in deroga (riservata alle realtà che non possono usufruire dell'ordinaria). «Alcuni settori hanno ormai esaurito una buona parte delle tredici settimane previste, nove statali e altre quattro stabilite dalla Regione. Auspichiamo un rinnovo anche almeno per i mesi di maggio e giugno, visto che la ripresa sarà comunque lenta e graduale».

LE RIAPERTURE

A fronte di molti operai e impiegati dell'industria e dell'artigianato nostrano fermi, ve ne sono però altri al lavoro nelle ditte di categorie essenziali (e dunque non soggette al lockdown) o in quelle che stanno proseguendo l'attività perché funzionali alle prime. Anche in questo caso, la platea è in costante aumento: oltre 3.700 aziende hanno comunicato alla Prefettura di continuare a operare. Ad affiancare i funzionari dell'istituzione di piazza dei Signori nel vaglio delle pratiche, ora ci saranno anche le stesse organizzazioni sindacali. In un accordo di collaborazione con la Prefettura, Cgil, Cisl e Uil hanno messo a disposizione un proprio tecnico ciascuna.

LA PROCEDURA

Va ricordato che l'ufficio territoriale del governo non rilascia autorizzazioni: le aziende presentano una sorta di autocertificazione illustrando le ragioni per cui rimangono aperte e nell'attesa possono lavorare. Sulla documentazione vengono svolte ovviamente delle verifiche e, qualora non sussistano i requisiti, viene decretata una sospensione (finora sono 195 i provvedimenti di questo tipo adottati). Gli inviati sindacali si occuperanno in sintesi di effettuare una prima cernita delle comunicazioni, ad esempio verificando la corrispondenza dei codici Ateco rispetto a quelli indicati nei vari Dpcm. L'obiettivo è contribuire a velocizzare quanto più possibile le operazioni: «Le pratiche sono tantissime conferma Bonan - e accelerare vuol dire chiarire chi ha diritto e chi no, senza che qualcuno approfitti del silenzio assenso. In questo momento non abbiamo certamente bisogno di furbetti».

REGIME RIDOTTO

Un'opera di garanzia che secondo la segretaria della Cisl interprovinciale non si esaurirà nei prossimi giorni, nonostante il governo sembri intenzionato allargare ancora la gamma delle riaperture in vista della fase due fissata dal prossimo 4 maggio. Già oggi, peraltro, in base ai recenti calcoli della Camera di commercio, è escluso dal lockdown il 47,2% delle imprese trevigiane per quasi 148mila addetti (almeno in teoria: il computo è, per forza di cose, basato sui meri codici Ateco autorizzati). Per Bonan, tuttavia, rimane ancora un'ampia fetta di tessuto produttivo e di lavoratori in stand by: «Anche molte delle aziende aperte, in realtà lavorano a regime molto ridotto e ci sono ancora interi settori del tutto chiusi, salvo limitatissime eccezioni, come il tessile abbigliamento».

Mattia Zanardo

