Caso Diciotti, Conte: decisioni condivise Dal Movimento 5 Stelle libertà di voto

LA GIORNATAROMA Nella maggioranza hanno già stilato un elenco dei pentastellati che sono propensi a dare il via libera alla richiesta dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. I componenti grillini della Giunta per le elezioni, che ieri ha esaminato il caso Diciotti, diranno no al Tribunale dei ministri di Catania ma sulla linea del sì in Aula resistono circa 15 senatori. Morra, La Mura, Fattori, Nugnes, Bottici, Mantero, tra i nomi cerchiati. E altri si potrebbero aggiungere.IL PRESSINGPer questo è partito il...