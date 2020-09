L'EPIDEMIA

BELLUNO Un alunno della scuola primaria Quartier Cadore di Belluno è positivo al Covid: la scoperta è stata fatta venerdì pomeriggio nell'ambito delle verifiche del Dipartimento Prevenzione dell'Usl su contatti di un famigliare infetto. È scattato il protocollo previsto in questi casi con i tamponi a tappeto sulla classe e gli insegnanti: si tratta di 17 bimbi, 3 docenti e 2 bidelli. I test sono stati effettuati ieri e, al momento, tutti sono in quarantena. Ma nelle prossime ore, quando arriveranno i risultati, i negativi torneranno in libertà. E la speranza è che tutti lo siano. «L'alunno - spiega la dirigente scolastica Bruna Codogno, dell'Istituto comprensivo Tina Merlin - ha frequentato solo il primo giorno di scuola, quindi con orari ridotti, hanno giocato tanto all'esterno e sono entrati scaglionate. Speriamo che con un così poco tempo di esposizione i tamponi fatti oggi alla classe siano negativi».

L'EMERGENZA

Ieri la Usl 1 Dolomiti nel consueto bollettino di aggiornamento sull'epidemia parlava di tre nuovi bellunesi positivi nelle 24 ore. Uno di questi, diceva, è «un bambino, contatto familiare di caso positivo, asintomatico». «Dall'indagine epidemiologica - ha spiegato l'azienda sanitaria - è emerso che il minore ha frequentato per un solo giorno la scuola: un istituto elementare della provincia. Successivamente, da martedì, in relazione alla pervenuta notizia della positività di un familiare, tutta la famiglia è stata posta in isolamento domiciliare». Ha sottolineato che «si tratta del primo caso di positività in ambito scolastico con conseguente attivazione del protocollo previsto: il referente Covid per la scuola dell'Usl Dolomiti ha informato il referente Covid dell'istituto coinvolto che ha fornito al Dipartimento di Prevenzione la lista degli alunni della classe del bambino, dei suoi insegnanti e degli operatori classificati contatto stretto. Il Dipartimento di Prevenzione ha quindi disposto la quarantena per questi soggetti, con esecuzione dei tamponi di controllo». I bimbi sono stati tamponati ieri pomeriggio dal personale del Dipartimento di Prevenzione.

LO SCREENING

Fondamentale nella scoperta del piccolo alunno positivo lo screening che viene fatto nelle strutture per anziani dove uno dei genitori lavora. È da lì, dalla positività della mamma, che l'Usl ha esteso i contatti ai famigliari: e è emerso così che era positivo anche il papà e il figlioletto. Sono tutti asintomatici.

LA DIRIGENTE

«Il bimbo frequentato una sola giornata il 14 - spiega la preside Bruna Codogno -. Il primo giorno di scuola gli alunni sono entrati tardi, li avevamo scaglionati per evitare assembramenti». E spiega come hanno proceduto quando è arrivata la notizia del bimbo positivo: «Abbiamo fatto tutto quello che ci ha detto il Dipartimento di prevenzione ovvero fornito tutti i contatti». Nessuna conseguenza di chiusura per la scuola che è comunque ferma un paio di giorni per i seggi e riaprirà mercoledì. «Questa mattina - prosegue la dirigente - si siamo viste con la responsabile Covid per quel plesso, ce ne è una per ogni plesso, e abbiamo recuperato i recapiti di tutte le famiglie». E dopo questo primo caso la preside dice sinceramente «So che sarà solo il primo e ce ne saranno altri: l'importante è che stiano tutti bene e siano asintomatici».

IL SEGGIO

Confermato, al momento il seggio nella scuola. D'altronde, come spiegano i responsabili dei seggi in città, gli istituti vengono sanificati prima dell'apertura. Poi verranno sanificati nuovamente alle 17 domenica, per essere risanificati a chiusura delle votazioni domenica alle 23, e nuovamente prima dell'inizio della scuola. Insomma la massima garanzia di sicurezza.

GLI ALTRI CASI

Sono 78 attualmente i casi di bellunesi positivi, 1335 dall'inizio dell'emergenza. Poi 376 le persone in isolamento. Oltre al bimbo la Usl ha comunicato la positività di un uomo «già isolato per sintomatologia simil Covid, gestore con la famiglia di un'attività ricettiva in area montana, in fase di chiusura stagionale». «Tutti i componenti della famiglia sono stati sottoposti a quarantena, i clienti dell'attività, pur non classificati come contatti significativi, verranno monitorati, come da protocollo», sottolinea l'azienda sanitaria. Poi un altro uomo positivo. Quello che preoccupa in questo momento è il Comelico, tra i comuni di Comelico Superiore, San Pietro e Santo Stefano, dove sono 19 i positivi. Più che a Belluno. In questo caso il focolaio si sarebbe innescato per operatori che lavorano a Sappada.

Olivia Bonetti

