Caso Coimpo: «Le maschere non erano sufficienti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROCESSOROVIGO «Quelle maschere non erano idonee: servono a trattenere fino a una certa concentrazione, poi il filtro si satura. Sarebbero serviti degli autorespiratori»: il 22 settembre del 2014, nel drammatico incidente all'impianto Coimpo-Agribiofert di Ca' Emo, la concentrazione di sostanze velenose che si sono sprigionate, acido solfidrico e ammoniaca in particolare, era talmente alta che nemmeno indossando le maschere in dotazione i tre dipendenti dell'azienda di Ca' Emo, Nicolò Bellato, 23 anni, Paolo Valesella, 53, e Marco Berti,...