Doppio esposto in Procura a Udine dopo il caso delle t-shirt e delle prenotazioni Centro Stupri accaduto lo scorso fine settimana tra Lignano e San Daniele del Friuli. A presentarli da un lato delle Donne Democratiche del Fvg e dall'altro l'associazione ZeroSuTre impegnata nell'assistenza alle donne vittime di maltrattamento e violenza. Esposti che andranno a sommarsi al fascicolo d'inchiesta già aperto contro ignoti da parte della magistratura friulana dopo la notizia di reato comunicata dalla Digos della Questura. «Sono molto gravi gli episodi accaduti pochi giorni fa» spiega la coordinatrice regionale della Conferenza permanente Donne democratiche Fvg, Cinzia Del Torre, in merito all'episodio che ha visto protagonisti un gruppo di giovani della provincia.L'altra denuncia-querela contro ignoti per il reato di istigazione a delinquere per i fatti avvenuti tra le colline e la riviera friulana l'ha depositata l'associazione ZeroSuTre guidata da Rosy Toffano. Secondo l'Associazione il deposito della denuncia rientra tra gli atti doverosi da parte di chi da anni, tramite il proprio operato, ha avuto modo di verificare quanto il fenomeno della violenza contro le donne e dell'uso del linguaggio d'odio attraverso i social, sia drammaticamente attuale.

