IL CASOVENEZIA Lo sfogo del presidente dell'Ava Vittorio Bonacini non cade nel vuoto e diventa oggetto di interrogazione per mano di Cecilia Tonon, consigliera comunale di Venezia è tua. Bonacini si era lamentato per esser stato invitato a percorrere un'altra strada anziché raggiungere il parcheggio Comunale, nonostante avesse esibito il proprio badge. Gli agenti della polizia locale lo hanno fermato e, secondo Il presidente Ava, gli è...