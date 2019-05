Casinò e Insula tornano all'utile Le partecipate tutte in attivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BILANCIOVENEZIA La cura è stata drastica e non priva di tensioni, almeno per la lunga vertenza che ha riguardato l'assetto del Casinò. Ma i risultati alla fine sono arrivati. Tanto che ora l'assessore al Bilancio Michele Zuin può guardare con soddisfazione a quei numeri in nero che compaiono alla voce dell'utile netto nei consuntivi 2018 delle società partecipate del Comune. Sono una decina le società rimaste in dote a Ca' Farsetti, dopo la robusta sforbiciata sulle 24 partecipate dettata dalla necessità di adeguarsi alla riforma della...