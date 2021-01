LA CASA DA GIOCO

MESTRE Il Casinò può resistere e risollevarsi se riapre a marzo, da aprile sarà già tutto differente e il rischio di non farcela sarà sempre più pressante man mano che trascorreranno le settimane. Per questo l'assessore al Bilancio del Comune di Venezia, Michele Zuin, nei giorni scorsi ha firmato, assieme agli assessori della Valle D'Aosta e di Sanremo, un documento per chiedere al Governo di far tornare i clienti. Ieri anche il senatore veneziano del Pd, Andrea Ferrazzi, è intervenuto sulla questione sottoscrivendo un documento, unitamente ai sindacati provinciali veneziani attivi nella Casa da gioco, per «interessare le Istituzioni competenti circa la necessità di salvaguardare un'Azienda di capitale importanza per il territorio comunale sia in termini di beneficio economico a vantaggio delle politiche sociali, sia in termini occupazionali».

GLI APPELLI

Ferrazzi e Sindacati sottolineano gli «alti livelli di sicurezza interni per il contenimento del Covid-19», oltre al fatto che «le Case da Gioco, grazie all'efficace controllo pubblico, sono presidio di legalità contro criminalità e ludopatia». Perciò chiedono anche «una più efficace politica di Ristori nei confronti di Aziende che ad oggi hanno ricevuto contributi minimali rispetto alle perdite subite». Michele Zuin apprezza l'intervento delle Organizzazioni sindacali e del senatore del Pd dato che «in questo frangente ogni aiuto è prezioso, anche se ricordo che al Governo non ci siamo noi ma proprio il Pd che dovrebbe, quindi, dare le risposte e non chiederle». I tre assessori dei territori in cui operano le case da gioco hanno deciso di intervenire unitariamente perché ormai da quasi un anno le tre realtà sono senza incassi e di conseguenza anche alle amministrazioni pubbliche manca una bella fetta di introiti. Inoltre danno lavoro diretto e indiretto a centinaia di persone ed essendo di fatto aziende commerciali di medie dimensioni dovrebbero fruire dei ristori che il Governo dà a queste categorie.

LE RICHIESTE

Perciò Zuin e gli altri due colleghi chiedono, in primo luogo, al Governo ristori adeguati; la Cassa integrazione ordinaria per i lavoratori perché, finita quella straordinaria, non c'è più alcun sussidio; ridurre le imposte specifiche che gravano sulle case da gioco; una deroga all'obbligo per le istituzioni proprietarie dei Casinò di accantonare le perdite quando, come in questo caso, sono provocate dalle chiusure imposte dal lockdown deciso dal Governo. E infine, e soprattutto, chiedono che finalmente si crei una nuova classe di rischio per i Casinò pubblici separandoli dalle sale gioco, Vlt, Bingo e quant'altro, perché i tre Casinò italiani hanno adottato misure di sicurezza che sono addirittura più restrittive di quelle imposte dai vari Dpcm governativi: in tal modo si potrebbe decidere l'immediata apertura delle case da gioco e salvarle, dunque, dal baratro. «Abbiamo investito un sacco di soldi per consentire ai clienti di giocare in sicurezza, abbiamo rinunciato alla quota di incassi spettante al Comune ma di più non possiamo fare - conclude Zuin -. Ora abbiamo bisogno che tornino ad entrare soldi e quindi non solo chiediamo che entro marzo Ca' Noghera e Ca' Vendramin possano riaprire ma che non aprano col coprifuoco altrimenti sarebbe un disastro». (e.t.)

