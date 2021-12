(e.fa.) Sale ancora la curva della pandemia e aumenta il carico di lavoro nei reparti Covid. L'ultimo bollettino mostra 693 nuovi contagi e una vittima tra sabato e domenica. Attualmente risultano positivi al tampone 11.428 padovani, un mese fa erano 2.912. La crescita è del 74%. Stabile la pressione ospedaliera: i pazienti contagiati sono 204 (-1 nelle 24 ore). Altre 20 sono negli ospedali di comunità. Massimo l'impegno dei sanitari in prima linea. Come a Schiavonia, tornato Covid hospital. La dottoressa Morena Cadalini, dell'equipe di Neurologia, lancia un messaggio per far capire il grande senso di smarrimento e fatica: «Due anni ormai di fatiche, generosità, paure, corpi e intelligenze spesi allo spasimo per fronteggiare l'emergenza e tentare di garantire il massimo col poco che avevamo. Qualcosa si sta spezzando dentro di noi, operatori sanitari, ma prima persone, visi, cuori. Siamo andati ben oltre quello che dovevamo, abbiamo ormai raggiunto il limite di tutto ciò che possiamo. Rimane solo il dolore di far sempre più fatica a rispondere alle domande dei nostri pazienti. Abbiamo bisogno di percepire dagli altri la consapevolezza che il limite è stato raggiunto. Lo chiediamo a tutti, per primi a chi ha doveri direttivi, ai diversi livelli, ognuno per la sua parte».

