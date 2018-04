Casellati: «Sono qui per dare risposte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PRIMA VISITAVENEZIA L'avevamo lasciata da candidata al Senato per il centrodestra ed è tornata a Venezia in qualità di seconda carica dello Stato, visto che il presidente del Senato sostituisce in caso di assenza il presidente della Repubblica in tutte le sue funzioni. Ma ciò che è più importante è che Maria Elisabetta Alberti Casellati ha detto a tutti e lo ha ribadito che farà da garante affinché le richieste che giungono da Venezia e dal suo territorio non restino inascoltate.GARANTE PER LA CITTÀIeri la Casellati è arrivata a...