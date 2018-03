Casellati giura a Palazzo Moroni: «Per Padova ci sarò sempre»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VISITAPADOVA Alle 19,27 il cancellone in ferro battuto si è abbassato. Inghiottito dal pavimento, ha spalancato l'ingresso di Palazzo Moroni che dà su via VIII Febbraio. Elisabetta Alberti Casellati, stringendo la mano del nipotino Giancarlo, seguita dalla figlia Ludovica, dal marito Giambattista, e da Barbara Degani, è entrata a piedi in Comune, accolta dal prefetto Renato Franceschelli e dal sindaco Sergio Giordani. La presidente del Senato, infatti, ha voluto che il primo appuntamento istituzionale da numero uno di Palazzo Madama...