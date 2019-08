Case turistiche, stretta anti-furbetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA LEGGEVENEZIA Il Consiglio dei ministri ha scelto di non procedere contro la Legge regionale sugli alloggi in locazione turistica. Un passo avanti per la politica regionale e quella comunale che si trovano così a un passo dal poter introdurre il codice identificativo, strumento che consentirà ancor di più di far emergere il nero e l'abusivismo. Per il Comune significa poter contrastare l'illegalità, puntando a livellare verso l'alto l'offerta qualitativa di locazioni, evitando che sul mercato possano finire ex magazzini e locali non...