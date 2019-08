CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASE POPOLARIMESTRE «Il gondoliere che dichiara neanche ventimila euro di reddito l'anno, il tassista acqueo che ha 700 mila euro per comprare una licenza ma non i soldi per pagare un affitto sul libero mercato, il magistrato, la figlia del magistrato, il docente universitario che non se ne vuole andare perché dice che ha pagato lavori di tasca propria migliorando la casa». Per Alberto Mazzonetto non ci sono categorie immuni, tutti appassionatamente installati negli alloggi Ater o comunali. Che sono gli appartamenti destinati, in teoria, e...