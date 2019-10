CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CASE POPOLARIMESTRE Dopo aver annunciato una decina di giorni fa che intende acquistare appartamenti, almeno 200, ora l'Ater è pronta anche a venderne 1.800. Il Consiglio di amministrazione ha dato il via al Piano di vendite proposto dal presidente Raffaele Speranzon. Mille e 800 alloggi su un patrimonio di 11 mila e 800, sparsi per tutta l'area metropolitana, è una percentuale importante ma per il presidente è necessaria per mantenere l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale veneziana in buona salute e, soprattutto, per...