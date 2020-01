Case popolari, la priorità ai veneziani. Hanno partecipato quasi 2500 persone al bando che il Comune aveva pubblicato sei mesi fa per assegnare oltre 300 case popolari tra Venezia, isole e terraferma. E la novità più importante è che il Comune è riuscito a premiare soprattutto i residenti in città da più di 25 anni, mentre tanti nuclei stranieri sono in fondo alla graduatoria approvata che varrà almeno un anno, consentendo, dunque, di assegnare ulteriori alloggi che si renderanno disponibili una volta restaurati, e attualmente ce ne sono tanti, in ogni quartiere, in corso di manutenzione: gli ammessi sono stati 2231 dei quali 618 nuclei familiari stranieri, il 41% di Venezia e isole e il 59% della terraferma. Il bando era diviso in due sotto ambiti, il primo per Venezia centro storico e isole, il secondo per la terraferma: ebbene, dei primi 100 classificati nel primo e nel secondo, 95 sono veneziani o comunque residenti in città da almeno 25 anni, e solo 5 di nazionalità straniera (a fronte di quasi un 30% di domande), quindi in totale sono 190 veneziani e 10 stranieri. E questi 200 primi classificati otterranno subito la casa perché un centinaio di alloggi Erp sono immediatamente assegnabili e a questi se ne aggiungono oltre 200 dell'Ater. L'8 per cento del totale sono destinati agli under 35.

