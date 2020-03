CASE DI RIPOSO

VITTORIO VENETO / TREVISO Il nuovo coronavirus nelle case di riposo del trevigiano. Un operatore sociosanitario del centro servizi per anziani Cesana Malanotti di Vittorio Veneto è risultato positivo al test. A renderlo noto è la Fp-Cgil di Treviso. È subito scattato l'isolamento domiciliare. Nelle prossime ore verrà sottoposto a tampone tutto il personale dell'istituto, che sorge esattamente davanti all'ospedale di Vittorio Veneto, dedicato proprio ai pazienti colpiti dal Covid-19.

Non ci si ferma qui. Anche l'Israa di Treviso sta facendo di tutto per impedire l'avanzata del virus tra gli anziani. Dopo la dottoressa collaboratrice esterna della casa di riposo Zalivani di Fiera, è stato contagiato anche un medico che presta servizio nel centro Menegazzi di San Giuseppe, sempre come esterno. Sabato scorso erano emersi i primi sintomi. Poi il test ha confermato la positività. Pure in questo caso è scattato l'isolamento. Il medico lavora negli stessi ambulatori dove esercita la dottoressa che era risultata positiva dopo aver visitato tra il 10 e l'11 marzo una decina di anziani dello Zalivani. Così la medicina di gruppo in questione, con base a Treviso, ora è finita inevitabilmente sotto la lente d'ingrandimento.

Nei giorni scorsi era stato colpito da Covid-19 anche un medico collaboratore esterno del centro servizi per anziani villa Belvedere di Crocetta. Così come alcuni operatori della casa di riposo di Zero Branco. E poi c'è il focolaio esploso nella casa di riposo Cosulich di Casale sul Sile, gestita dall'associazione Ca' dei Fiori. Stando agli ultimi dati, sono mancati due anziani, che erano stati trasferiti in ospedale, e sono poi risultati positivi altri sette ospiti, messi in isolamento, e 15 operatori, oggi in quarantena a casa.

Dall'istituto Cesana Malanotti scelgono di non entrare nei dettagli di quanto evidenziato dal sindacato. «La direzione e tutto il personale sottolinea Tiziana Tonon, direttore del centro sono esclusivamente impegnati con assoluta dedizione nella quotidiana cura dei nostri ospiti e nelle azioni di prevenzione dell'emergenza epidemiologica». L'Israa, invece, fa il quadro preciso della situazione. «È risultato positivo un medico che sabato scorso aveva effettuato alcune visite al Menegazzi, sempre indossando mascherine e guanti. L'infermiera che l'ha accompagnato è in isolamento precauzionale, così come le due infermiere che avevano lavorato con la dottoressa allo Zalivani spiega il direttore Giorgio Pavan stiamo tenendo sotto controllo tutti gli ospiti delle nostre strutture. In particolare quelli entrati in contatto con questi due medici. Al momento nessuno presenta alcun tipo di sintomo in qualche modo collegabile con il nuovo coronavirus». C'è già un piano per sottoporre a tampone tutto il personale delle strutture per anziani. Ad oggi ci sono 162 operatori in elenco.

