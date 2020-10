L'ALLARME

BELLUNO Le case di riposo bellunesi sospendono le visite ai familiari. Per organizzarsi con le nuove disposizioni serve del tempo. Alla rsa Angelo Majoni di Cortina d'Ampezzo si è registrato un nuovo decesso: si tratta di un 88enne che era ricoverato all'ospedale di Belluno. Sono 38 i positivi tra gli ospiti e 21 tra gli operatori, i decessi salgono a 7. L'amministratore Paolo Stocco afferma che due infermieri torneranno al lavoro domani, dopo essersi negativizzati. Da Casa Charitas di Lamon, la presidente del cda, Donatella Boldo fa sapere come a «seguito di attività di screening, sabato 10 ottobre sono stati intercettati tre casi di positività fra il personale della cucina, subito posti in isolamento domiciliare». In collaborazione con il dipartimento di prevenzione dell'Usl sono state attivate le procedure regionali per il contenimento del contagio: «Da qui ai prossimi 10 giorni continuerà l'attività di screening ogni 5 giorni spiegano Boldo e il direttore Gian Paolo Sommariva -. Grazie alle misure messe in campo l'emergenza può dirsi sotto controllo sebbene rimangano alti i livelli di guardia». L'amministratore della Valbelluna Servizi, Paolo Battocchio, che gestisce le rsa di Trichiana, Mel e Lentiai, parla di una «situazione stabile, le visite provvisoriamente sospese. La settimana prossima vedremo come organizzare i tamponi rapidi ai visitatori, comunque con flussi molto limitati». Il vicesindaco di Longarone, Ali Chreya rassicura: «Da noi la situazione è ancora, per fortuna, tranquilla».

IN CITTÀ

A Belluno, alla Gaggia Lante, risponde l'amministratore di Sersa, Paolo Santesso: nessun positivo, ma ci sono tre operatori a casa in quarantena. Visite sospese, «ma è una decisione presa solo per poterci organizzare, serve personale del settore educativo, mentre per i test rapidi ai parenti serve del personale infermieristico». L'amministratrice di Asca Chiara Santin, da Agordo, racconta che i contatti con i familiari avvengono attraverso videochiamate, con l'eccezione delle situazioni nelle quali la gravità della salute dell'anziano prevede l'accesso nella struttura del familiare. A Ponte nelle Alpi sono 15 gli ospiti contagiati e 8 gli operatori in quarantena. Il sindaco Paolo Vendramini afferma: «I casi attualmente sono rimasti stabili, non è una notizia che ci rallegri o ci faccia respirare. Manteniamo l'attenzione massima sui dirigenti, infermieri, operatori e medici. La problematica per Ponte è che la nostra casa di risposo, come tante altre, ha spese maggiori - prosegue il sindaco - la preoccupazione di non riuscire a coprire le spese la porteremo alla conferenza dei sindaci, alla Usl, alla Regione fino allo Stato. Si parla, in media, di 160 euro per ogni posto letto accreditato al mese in più. Per Ponte sono 83.520 euro di spese in più in un anno con oltre 54mila euro per attrezzare le camere a esigenze derivate dal Covid».

LE PRECAUZIONI

In Alpago è il sindaco Umberto Soccal a dire che la situazione, in base alle notizie di cui dispone, è sotto controllo. «Unica precauzione della rsa di Puos è la sospensione delle visite». Azienda Feltrina per i Servizi alla persona, attraverso i social ha comunicato che «i centri servizi A. Brandalise di Feltre e don G. Rostirolla di Cesiomaggiore confermano, anche dopo l'ultimo screening di tamponi effettuati, la totale negatività sia degli ospiti che degli operatori. Per continuare a garantire la massima sicurezza agli anziani, l'accesso dei familiari, parenti e visitatori sarà limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria. Il personale si attiverà per garantire il contatto tra ospiti e familiari attraverso videochiamate o attraverso Skype».

Federica Fant

