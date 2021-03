CASE DI RIPOSO

SCORZÉ/PORTOGRUARO Lui cinquantenne e lei, Sara Pascali, la stessa età. Il giorno delle nozze il prossimo 17 aprile, nella chiesa di Scorzè. Ma ieri, sabato 13, per Gionny Simionato è stato il giorno dell'abbraccio della madre Levina Bovo, 77 anni, ospite del Centro Servizi Anni Sereni di via Ronchi a Scorzè dal maggio del 2017. È stato Gionny a inaugurare la sala dell'abbraccio allestita al piano terra della struttura Anni Sereni nell'area bar e ristoro in presenza della sindaca Nais Marcon, del parroco di Scorzè don Massimo Gallina, dei rappresentanti dei familiari della casa di riposo e di Andrea Mazzocato, direttore amministrativo del centro servizi. E a buon titolo, perché Sara Pascali e Gionny Simionato per il giorno del loro matrimonio hanno rinunciato alle varie spese delle nozze, da quelle del pranzo fino a quelle della luna di miele, per finanziare la sala dell'abbraccio in via Ronchi. Tutto a loro carico per somme, oltre 1.700 euro, che altrimenti si sarebbero incanalate in altri miriadi di rivoli.

«Abbiamo pensato che la cosa migliore fosse quella di dare la priorità all'abbraccio delle persone che abbiamo più care specialmente in prossimità di una celebrazione solenne come il nostro matrimonio», hanno aggiunto i due promessi consorti prima che il futuro sposo accarezzasse le mani della madre per più di un quarto d'ora, guardandola negli occhi e la commozione che si rifletteva negli sguardi.

Parole di elogio per l'atto di solidarietà erano stati anticipati dal parroco don Massimo e dalla sindaca Nais Marcon che hanno rimarcato soprattutto come i familiari degli ospiti, che finora hanno potuto salutare i propri cari soltanto tramite videochiamata, provavano un grande senso di colpa per non poter stare vicini ai propri cari in un momento così difficile a causa della pandemia. «Ringraziamo i il comitato dei familiari ha aggiunto il responsabile amministrativo di Anni Sereni - perché in momenti così problematici, anche dopo tutte le precauzioni che abbiamo adottato per rendere la struttura Covid free, si sono fatti carico di sovvenzionare e far allestire la stanza degli abbracci». Previa prenotazione, la postazione avvolta dai teli in plastica e dai separatori in vetro sarà a disposizione dei familiari degli ospiti per un solo accesso alla settimana. Attualmente la Rsa conta 96 ospiti mentre prima della pandemia erano 141. Dalla prossima settimana è previsto l'ingresso di 7 persone.

BOLLE ALLA FRANCESCON

Anche la Residenza per anziani Francescon di Portogruaro ha attivato in questi giorni cinque postazioni che consentono ai familiari di poter entrare in contatto con gli anziani. Si tratta di vere e proprie bolle, di 3 metri per 3, delimitate da rivestimenti plasticati in legno, che separano l'interno e l'esterno della casa di riposo. Grazie ad appositi guanti usa e getta inseriti in due fessure, i familiari possono toccare gli anziani, stringer loro la mano e persino aiutarli a bere il caffè o pettinarsi i capelli. «Con questa nuova modalità - spiega la presidente dell'Ipab, Sara Furlanetto - si ristabilisce un avvicinamento che ha un valore terapeutico per i nostri ospiti. Era da più di un anno che non c'era un contatto fisico, ma solo visivo e verbale tra anziani e familiari. Questi ultimi, fin da subito, hanno espresso una grande soddisfazione dal momento che il guanto consente anche di sentire il calore della mano».

Le postazioni sono attive sei giorni alla settimana. «Ora - conclude Furlanetto - siamo in attesa di capire, con l'entrata del Veneto in zona rossa da lunedì, quali saranno le direttive che ci verranno impartite dalle autorità competenti». Da maggio a oggi, alla Francescon, le visite totali sono state 2.600. L'accesso avviene sempre dal parco esterno, previa misurazione della temperatura, sanificazione e breve questionario sullo stato di salute. Circa quattromila, invece, le videochiamate agli ospiti.

