LO SCREENING

TREVISO Fino ad ora non c'erano state avvisaglie. Ma purtroppo anche la casa di riposo Domenico Sartor di Castelfranco è costretta a misurarsi con il coronavirus. Sono 31 gli anziani risultati positivi ai test rapidi eseguiti dalla task force dell'Usl della Marca. Più sette operatori. La conferma definitiva arriverà dai tamponi, che sono in corso di elaborazione. «La situazione è sotto controllo fanno sapere dalla struttura era già stato previsto l'allestimento di un settore Covid nel centro diurno, che in questo periodo è vuoto. In attesa dell'esito del tampone, gli anziani risultati positivi sono stati trasferiti in isolamento. Qui vengono seguiti da personale dedicato. Sono al sicuro». Al momento, comunque, nessuno presenta sintomi simil influenzali collegabili al coronavirus. Bisogna andare con i piedi di piombo. In primis perché l'affidabilità dei test rapidi non è totale.

I NUMERI

Lo conferma quanto accaduto all'Israa di Treviso: lo screening su 360 operatori delle residenze Zalivani e Menegazzi ha fatto emergere sei casi di falsi positivi. Sei lavoratori erano risultati positivi al test rapido. Ma poi il tampone di verifica ha ribaltato l'esito: non c'è traccia di coronavirus. Lo stesso screening, eseguito sempre con i test rapidi, ha fatto crescere il numero di positivi anche nella casa di riposo del Gris di Mogliano: 32 anziani, più dieci operatori. Pure in questo caso si attendono le conferme definitive. Nel centro Santa Maria de' Zairo di Zero Branco ci sono 15 anziani contagiati dal Covid-19. Sono stati subito isolati. Nel periodo di quarantena non potranno nemmeno usare i tablet e gli smartphone per video-chiamare i familiari. La cooperativa Insieme si può ha deciso di ridurre al minimo il rischio di diffusione del virus limitando l'uso condiviso degli apparecchi elettronici. Per quanto riguarda il personale, in attesa del rientro dei 12 operatori positivi, la casa di riposo può contare sul supporto di tre infermieri inviati dal San Camillo.

I DATI

Nel centro Ca' dei Fiori di Casale sul Sile ci sono sempre 43 ospiti positivi su 83. Erano state registrate anche 17 positività tra gli operatori. Adesso, una volta finito l'isolamento domiciliare, stanno iniziando a rientrare. Compreso il direttore. «Ho avuto due giorni di febbre, tosse e mal di testa. Ora va meglio. Il doppio tampone di controllo è risultato negativo: dall'inizio della prossima settimana sono arruolato rivela Michele Basso la situazione all'interno della casa di riposo oggi è in costante miglioramento grazie al progressivo rientro del personale». Anche qui c'è stato un aiuto da parte del San Camillo, che ha messo a disposizione 4 infermieri e 5 operatori. Pure nella casa di riposo Cesana Malanotti di Vittorio Veneto continua a crescere il numero dei positivi. Gli ultimi test rapidi hanno evidenziato che 50 anziani sarebbero entrati in contatto con il virus. E a questi si aggiungono 32 operatori. Resta da capire quanti di questi contagi saranno confermati dal tampone di verifica. Mentre nel centro della fondazione De Lozzo Da Dalto di San Pietro di Feletto è emersa la positività di otto infermieri. Ora si attende l'esito degli esami sugli anziani.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

