BELLUNO Quanto pesa il covid nei bilanci delle case di riposo bellunesi? Tenetevi forte perché il numero è a sette cifre: quasi tre milioni di euro. La stima dei costi che le strutture per anziani hanno dovuto e dovranno sostenere almeno fino a dicembre 2020 a causa della pandemia in materia di igiene, sanificazione, etc. è stata calcolata da Uripa, l'associazione veneta delle rsa.

In provincia di Belluno, per essere precisi, ci sarebbe un buco da due milioni e 850 mila euro. Le strutture più grandi, e quindi con più posti letto, hanno avuto perdite maggiori. Si stima che la casa di riposo Gaggia Lante-Sersa, quella più grande della provincia con sede a Belluno, spenderà in totale 223mila euro in più per far fronte all'emergenza sanitaria. Ma non è l'unica ad avere costi di gestione così alti: quasi 209mila euro per la Antonio Brandalise di Feltre, 175mila per quella di Agordo, 162mila per Pieve di Cadore. Le perdite sono davvero ingenti. Non solo per le attività strettamente legate al covid. Ma anche per la contrazione dei ricavi dovuta al blocco degli ingressi di nuovi ospiti e alla riduzione dei posti letto occupabili per la gestione delle situazioni di isolamento. Uripa ha stimato che ogni posto letto accreditato costa alla struttura 160 euro al mese in più sono circa 5 euro al giorno che da marzo a dicembre diventano 1.440 euro. Per capire quanto le case di riposo perderanno in questi nove mesi basta moltiplicare quel dato per il numero dei posti letto. In provincia di Belluno ce ne sono 1.978. Quindi, alla fine dell'anno, arriverà un conto salatissimo pari a quasi tre milioni di euro.

«Si tratta di una stima chiarisce Roberto Volpe, presidente di Uripa Veneto in cui rientrano tutte le strutture, indipendentemente dal fatto che abbiano o non abbiamo avuto contagi. Tutti hanno affrontato costi aggiuntivi e ricavi più bassi. La sanificazione continua, le quarantene, il blocco degli accessi e la marea di ore di lavoro in più. Infine il costo della burocrazia». È un'altra mazzata per le case di riposo venete costrette a lavorare con circa 1.500 infermieri in meno. Chi coprirà questi buchi in bilancio? Azienda zero? Le usl locali? La regione Veneto, a settembre, ha emanato due delibere ad hoc per un valore complessivo di più di 20 milioni di euro. Soldi per ora congelati in attesa che le aziende sanitarie facciano i loro calcoli. Intanto le case di riposo faticano e si trovano ad affrontare bilanci disastrosi.

«Il lato drammatico della vicenda è il silenzio da parte del governo continua Volpe Hanno aiutato tutti: calciatori dilettanti, notai, avvocati. Sembra che il problema degli anziani non ci sia. Molto grave perché siamo il luogo più ambito dal contagio. Cosa dobbiamo fare di più?». È lo stesso decreto del ministro della Salute, pubblicato lo scorso 8 settembre, a indicare come il virus abbia colpito prevalentemente gli anziani delle case di riposo che, secondo stime prudenziali, «costituiscono circa il 50% di tutte le vittime della pandemia». Lo spettro di possibili chiusure, al momento, non c'è. Rimane, però, una grande sofferenza.

«Le case di riposo vivono grazie ai contributi pubblici e alle rette alberghiere conclude il presidente di Uripa Roberto Volpe Se rimane invariata la prima entrata bisogna aumentare la seconda, per raggiungere il pareggio. Noi non ce la sentiamo di farlo. Vogliamo aiuti proprio per evitare questa situazione. Come facciamo a dire ai familiari che ci sarà un aumento delle rette? Stanno già soffrendo abbastanza per il distacco dai loro anziani».

